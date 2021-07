Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am 08.07.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:30 Uhr in den Ortsteil Voerde gerufen. Der Rettungsdienst musste bei dem Transport eines Patienten aus dessen Wohnung unterstützt werden.

Der Einsatz endete für die 4 Einsatzkräfte um 10:51 Uhr.

Zu zwei ausgelösten Brandmeldeanlagen im Gewerbegebiet Oelkinghausen, wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:39 Uhr und um 18:07 Uhr alarmiert.

Es konnten keine Ursachen für die Auslösungen der Brandmeldeanlagen festgestellt werden.

Um 18:19 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zum bislang letzten Einsatz in den Ortsteil Voerde alarmiert. Ein Blitz hatte in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen und dieses beschädigt. Es kam zu einem Schaden an dem Dach,aber zu keinem Brandereignis.Das Gebäude wurde von innen und außen mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Der Einsatz endete für die 37 Einsatzkräfte um 19:02 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell