Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Vier junge Leute bei Unfall schwer verletzt

Tecklenburg (ots)

Ein Audi Q5 mit vier jungen Personen ist am Dienstagmittag (04.08.21) gegen 12.20 Uhr auf der Grafenstraße in Leeden verunfallt. Alle vier wurden schwer verletzt. Der 18-jährige Audi-Fahrer aus Ibbenbüren fuhr zunächst mit drei 17-jährigen Mitfahrerinnen auf der Grafenstraße in Richtung Hasbergen. In einer Linkskurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet rechtsseitig auf den Grünstreifen. Der 18-Jährige lenkte ersten Erkenntnissen zufolge gegen und fuhr nach links über die Fahrbahn und auf ein Feld. Auf dem Feld überschlug sich der SUV und blieb schließlich in einem Waldstück auf der Beifahrerseite liegen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Alle vier Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wo sie stationär verblieben. Warum der BMW von der Fahrbahn abkam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

