POL-FR: Schwörstadt: Fahrzeugaufbrüche und ein gestohlenes Quad - Polizei bittet um Hinweise!

Ihren roten Mitsubishi parkte am Mittwoch, 14.07.2021, gegen 18.00 Uhr, eine 56 Jahre alte Frau vor eine Garage in der Hebelstraße. Am Freitagmorgen, 16.07.2021, fiel ihr dann auf, dass mehrere gebrauchte Musikinstrumente und eine Spuckschutzwand aus ihrem Fahrzeug-Kofferraum gestohlen wurden. Bei den gebrauchten Instrumenten handelt es sich um ein Tenor-Horn, eine Konzert-Gitarre und eine Kunststoff-Trompete. Der Zeitwert der Instrumente beläuft sich auf 350 Euro. Ebenfalls in der Hebelstraße wurde im gleichen Zeitraum in einen schwarzen Porsche Cayenne eingebrochen. Dieser stand in einem Carport und es wurde ein ledernes Kartenetui mit Geldkammer und Münzfach entwendet. Neben verschiedenen Karten befanden sich der Führerschein und ein wenig Bargeld darin. Zwischen Donnerstag, 15.07.2021, und Freitag, 16.07.2021, wurde in der Rebgartenstraße ein Pocket-Quad aus der Garage gestohlen. Dabei handelt es sich um ein angetriebenes Miniatur- Quad für Kinder. Die Schadenshöhe beläuft sich bei dem Quad auf 250 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im oben genannte Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Hebelstraße oder der Rebgartenstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

