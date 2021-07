Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wieden: Räucherstäbchen löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Ein Brand wurde am Samstag, 17.07.2021, gegen 16.50 Uhr, in einem Gebäude in Wieden gemeldet. Die Feuerwehr Wieden rückte mit einem Fahrzeug und 15 Mann an. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein Räucherstäbchen für das Auslösen des Feuermelders verantwortlich. Das Stäbchen befand sich direkt unter dem Feuermelder, welcher durch die Rauchentwicklung auslöste und ein automatisches Signal an die Feuerwehr sendete.

