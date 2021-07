Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Autos streifen sich - Polizei sucht Zeugen!

Mit seiner linken Fahrzeugfront touchierte am Sonntag, 18.07.2021, gegen 15.00 Uhr, ein weißer Volvo einen Opel Insignia beim Vorbeifahren und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zuvor befuhren die beiden Fahrzeuge die K 6339 zwischen Hausen-Raitbach und Schlechtbach. An einer Engstelle fuhr der 53 Jahre alte Opel-Fahrer nach rechts an den Straßenrand und bremste bis zum Stillstand ab. Der zwischen 30 und 35 Jahre alte Volvo-Fahrer verlangsamte leicht und fuhr am stehenden Opel vorbei. Dabei touchierte er die hintere Fahrzeugtüre und den Kotflügel des Opels. Der Volvo-Fahrer entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Volvo-Fahrer machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

