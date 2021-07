Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Seniorin angefahren

Freiburg (ots)

Am Samstag war ein Autofahrer im Verkehrsberuhigten Bereich in der Gartenstraße unterwegs. Offensichtlich nahm der Autofahrer in der Nähe des dortigen Einkaufsmarktes eine zwischen zwei geparkten Autos in seine Fahrlinie tretende ältere Fußgängerin nicht ausreichend wahr. Die Seniorin lief dem SUV seitlich gegen den Wagen. Leider zog sich die 84-Jährige hierbei schwere Fußverletzungen zu, die eine Einlieferung in ein Krankenhaus erforderlich machten. Die Ermittlungen bezüglich der Schuldfrage dauern an.

WKI/rb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell