Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040721-501: Einbrecher plündern Kasse

Radevormwald (ots)

In ein Geschäft für Tiernahrung mit angeschlossener Postfiliale sind Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Donnerstag 18:10 Uhr und Freitag (2. Juli) 9:15 Uhr eingebrochen. In das Geschäft in der Kaiserstraße verschafften sich die Täter durch die Nebentür Zugang. Sie schlugen die Türscheibe ein und gelangten so ins Geschäft. Dort stahlen sie das Bargeld aus den Kassen, ein Tablet und ein Handy und schnitten mehrere Pakete auf.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell