POL-GM: 020721-498: Frontal gegen Baum

Marienheide (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagabend (1. Juli) eine 48-jährige Autofahrerin zugezogen. Sie war frontal gegen einen Baum gefahren. Die 48-jährige Marienheiderin fuhr mit ihrem weißen Kia um 19.20 Uhr von Meinerzhagen kommend auf der Müllenbacher Straße in Fahrtrichtung Rodt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiere dort frontal mit einem Baum. Die 48-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Kia entstand hoher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell