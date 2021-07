Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010721-496: Fahrradfahrer bei Sturz schwerverletzt

Morsbach (ots)

Ein 58-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Mittwoch (30. Juni) bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen.

Der Mann aus Wissen fuhr mit seinem Fahrrad um 19:10 Uhr auf der Krottorfer Staße in Morsbach. Als der vor ihm fahrende Fahrer eines Fiat Punto verkehrsbedingt abbremste, reagierte der Radfahrer zu spät. Er bremste sein Fahrrad letztlich so stark ab, dass sein Vorderrad blockierte und er sich mit dem Fahrrad überschlug. Dabei prallte er gegen das Heck des Fiat Punto. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten 58-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell