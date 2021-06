Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300621-494: Versuchter Einbruch in Baumarkt

Bergneustadt (ots)

Unbekannte versuchten Dienstagnacht (29. Juni) in einen Baumarkt auf der Brückenstraße einzubrechen.

Um 23.05 Uhr hebelten die Einbrecher an einer Metalltür des Baumarktes, um in den Markt zu gelangen. Dadurch lösten sie einen Alarm aus. In das Gebäude gelangten die Unbekannten nicht. Zeugen sahen, wie zwei Personen zu Fuß flüchteten. Eine dritte Person fuhr mit einem weißen Transporter davon.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell