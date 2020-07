Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Rollerfahrerin stürzt auf nasser Fahrbahn

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (14.07.), gegen 21:30 Uhr, ist eine junge Frau mit ihrem Roller auf dem Asselborner Weg gestürzt. Sie war aus Richtung Herkenrath gekommen und fuhr in Richtung Herrenstrunden. Bei nasser Fahrbahn geriet sie beim Überfahren eines Gullideckels ins Schleudern und stürzte ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Kleinkraftrad der Marke Motowell auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde die 17-jährige Odenthalerin glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Roller ist ein Sachschaden von circa 100 Euro entstanden. (ct)

