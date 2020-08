Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Herbstein - Am Samstag (08.08.), gegen 13:00 Uhr, parkte eine 50-jährige Pkw-Fahrerin ihren roten Ford Fiesta auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes in der Hessenstraße. Als sie gegen 19:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieser an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Ford gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Motorradfahrer gestürzt

Schotten - Am Sonntag (09.08.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad, Yamaha YFZ-R1, die Kreisstraße in Richtung Burkhards. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte er sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro.

