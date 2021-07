Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010721-497: Zeugen nach Unfall gesucht

Radevormwald (ots)

Etwa 3000 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall an einem roten Hyundai entstanden. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Der Hyundai stand zur Unfallzeit am Dienstag (29. Juni) zwischen 8 Uhr und 10:30 Uhr geparkt am Fahrbahnrand der Uelfe-Wuppertal-Straße in Höhe eines Autohauses. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Wagen im Bereich des eingeklappten linken Außenspiegels sowie an der Fahrertür. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein Fahrradfahrer den Hyundai touchiert hat. Der Verursacher hatte sich nach dem Unfall in unbekannte Richtung vom Unfallort entfernt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

