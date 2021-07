Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040721-499: Einbruch in Vereinsheim

Reichshof (ots)

Unbekannte sind vergangene Woche zwischen 21:30 Uhr am Dienstag und 21:30 Uhr am Donnerstag (1. Juli) in ein Vereinsheim in der Olper Straße in Brüchermühle eingebrochen.

Die Täter verschafften sich aus bislang unbekannte Weise Zugang auf das umzäunte Gelände. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Vereinsheim. Dort stahlen sie unter anderem ein Waffeleisen, eine Kaffeemaschine und eine elektronische Dartscheibe.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell