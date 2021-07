Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Senior verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Samstag beabsichtigte ein älterer Autofahrer trotz Querverkehr von einem Privatgrundstück nach links in die Freiestraße, in Richtung Kirche, einzufahren. Es kam zunächst zur Kollision mit einer in gleicher Richtung fahrenden Autofahrerin und im Anschluss noch zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Der weit über 90-jährige Autofahrer blieb, wie auch alle anderen Unfallbeteiligten, unverletzt. Allerdings wurde ein Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro verursacht. Die Prüfung der Polizei, was genau zu diesem Verkehrsunfall geführt hat, dauert an.

