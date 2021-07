Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt; Pkw wendet verbotener Weise auf der Fahrbahn und übersieht hierbei nachfolgenden Fahrzeuglenker, Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am 16.07.21, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich auf der B31, im Bereich Ausfahrt Neustadt-Mitte ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Ein bislang unbekannter Autofahrer wendete auf der B31 mit seinem Fahrzeug und übersah hierbei einen nachfolgenden Autofahrer. Der 34-jährige Geschädigte versuchte noch dem abbremsenden Fahrzeug auszuweichen, was ihm aber nicht gelang. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, woraufhin beim geschädigten Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ebenfalls Sachschaden, was den Fahrzeuglenker aber wenig beeindruckte. Der Fahrzeuglenker verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Verursacherfahrzeug wurde als dunkler Kleinwagen beschrieben.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

