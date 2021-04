Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hund löst polizeiliche Verkehrssicherungsmaßnahmen in Brake aus +++ Hundebesitzer dankt der Polizei

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 28. April 2021, befand sich ein Forstwirt gegen 16:00 Uhr in Begleitung seines Hundes auf der Mülldeponie Käseburg in Brake. Hier war er mit Aufforstungsarbeiten beschäftigt.

Aufgrund seiner Tätigkeiten bemerkte er nicht, dass sein Hund durch ein Loch in der dortigen Umzäunung auf die angrenzende Bundesstraße 212 lief. Durch Bremsgeräusche eines Lkw wurden der Hundebesitzer und dessen Kollege auf die entstandene Situation auf der Bundesstraße aufmerksam.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei, die sich glücklicherweise in der Nähe befand, stellte den Hund auf der Straße fest. Die Beamten sicherten den Gefahrenbereich umgehend mit Hilfe des Blaulichtes, sodass die herannahenden Fahrzeuge rechtzeitig abbremsen und langsam an dem Tier vorbeifahren konnten. Das Tier blieb unversehrt.

Auf Zuruf des Forstwirtes lief der Hund schließlich zurück zu seinem erleichterten Besitzer. Durch die Polizeibeamten konnte im Anschluss die Bundesstraße 212 wieder freigegeben werden.

Der Forstwirt sprach den Beamten der Polizei im Nachhinein schriftlich einen großen Dank aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell