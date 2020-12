POL-FR: Waldshut- Tiengen: Lkw beschädigt geparkten Mazda- Zeugensuche!

Polizeipräsidium Freiburg

Am Freitag, 04.12.2020, im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 16:48 Uhr, hat vermutlich ein Klein- Lkw mit einem schweizerischen Kennzeichen ein dahinter geparktes Auto in der Züricher Straße in WT- Waldshut beschädigt. Ein 21- Jähriger hatte sein Fahrzeug hinter dem Klein- Lkw kurz abgestellt und konnte nach seiner Rückkehr zum Auto eine eingedellte Motorhaube entdecken, welche vermutlich durch das Ausparken des Lkw verursacht wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 07751/ 8316-0).

