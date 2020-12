Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach (4 Meldungen): Feuerwehreinsatz in der Hornbergstraße // Auto kommt von der Fahrbahn ab // Ermittlungen wegen Sachbeschädigung // Sachbeschädigung an Villa Aichele

Lörrach: Feuerwehreinsatz in der Hornbergstraße - Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung

Am Sonntag, 06.12.2020, gegen 23.30 Uhr, kam es in der Hornbergstraße zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 32-jähriger Mann in seinem Zimmer in einem Wohnkomplex eigene Kleidungsstücke in Brand. Hierdurch löste der Rauchmelder aus.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte Rauch wahrgenommen werden. Polizeibeamte konnten die Kleidungsstücke löschen und den betrunkenen Bewohner aus dem Zimmer bringen. Es entstand geringer Sachschaden am Fußboden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und etwa 20 Einsatzkräften am Brandort. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Lörrach: Auto kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 29-jähriger BMW-Fahrer bei einem Unfall am Sonntag, 06.12.2020, gegen 04.20 Uhr, in der Oberen Riehenstraße zu. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr der Mann in Richtung Basler Straße. Im Bereich der Einmündung der Konrad-Adenauer-Straße kam er vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Straße ab, fuhr einige Meter über den Grünstreifen, querte die Straße wieder und kollidierte anschließend mit der Stützmauer der Bahnunterführung. Der BMW kam auf der Stützmauer zum Stehen. Beim Versuch das Auto zu verlassen, rutsche dieses zurück und klemmte den Mann im Bereich der Fahrertür ein. Er wurde durch die Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Seine Mitfahrerin erlitt leicht Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro liegen. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein führt die weiteren Unfallermittlungen.

Lörrach: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung - Flüssigkeit in Briefkasten eingebracht

Am Montagmorgen, 07.12.2020, wurde durch einen Zeugen festgestellt, dass in den Briefkasten des Rathauses der Stadt Lörrach eine Flüssigkeit eingebracht wurde. Hierbei wurden zahlreiche Postsendungen beschädigt.

Durch die Feuerwehr wurde die Flüssigkeit überprüft und eine weitere Gefahrenlage ausgeschlossen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. An einem weiteren Briefkasten einer Tageszeitung wurde über das Wochenende Senf eingebracht. Auch hier entstand Sachschaden an Postsendungen. In den vergangenen Tagen und Wochen kam es im Landkreis Lörrach zu mehreren ähnlich gelagerten Vorfällen, wo verdorbenes Obst und Flüssigkeiten in Briefkästen der öffentlichen Verwaltung, aber auch von privaten Einrichtungen, eingefüllt wurde. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich zu melden.

Lörrach: Sachbeschädigung an Villa Aichele - Zeugensuche

Von Samstag auf Sonntag, 05./06.12.2020, wurde an der Villa Aichele ein Fenster und eine Außenlaterne vermutlich durch Steinwürfe beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

