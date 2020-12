Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunsicherer Kleinbus in Freiburger Umweltzone

[Freiburg, Innenstadt, B31]

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Freiburg kontrollierten am Freitagnachmittag, den 04.12.2020 gegen 14 Uhr den innerstädtischen Verkehr auf der B31 in Fahrtrichtung Osten. Hierbei fiel ein in Rumänien zugelassener, 17 Jahre alter Kleintransporter auf, da die zum Befahren der Freiburger Umweltzone notwendige grüne Feinstaubplakette fehlte. Der 31-jährige rumänische Fahrer erklärte, dass er als Erntehelfer mit weiteren acht rumänischen Kollegen auf dem Heimweg von Südfrankreich nach Rumänien sei. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Kleintransporter aufwendig zu einem kleinen Reisebus umgebaut wurde. Neben hochwertiger Bestuhlung und Schlafkabine waren auf dem Dach ein Klimaaggregat und unter dem Fahrzeug ein Zusatzkraftstofftank montiert. Zusammen mit der maximalen Besetzung wurde eine erhebliche Überschreitung von über 23 Prozent der zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg festgestellt. Im Rahmen einer technischen Begutachtung stellte ein Prüfingenieur zusätzlich massive Durchrostungen, sowie weitere erhebliche technische Mängel fest. Der Prüfingenieur begutachtete den Kleinbus im Ergebnis als verkehrsunsicher. Der Kleinbus wurde sodann in eine nahegelegene Kfz-Meisterwerkstatt verbracht. Der Fahrer hinterlegte für das noch anstehende Bußgeldverfahren eine Kaution in Höhe von 300EUR und hatte die Kosten für die Begutachtung in noch unbekannter Höhe zu begleichen.

