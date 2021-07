Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Autofahrer muss anderen Fahrzeug ausweichen und verursacht Unfall - 10000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW befuhr am Sonntag, 18.07.2021, gegen 23.00 Uhr, ein 21 Jahre alter Mann mit drei Freunden die Bundesstraße von Lörrach kommend in Richtung Degerfelden. Kurz vor der Sägemühle kam ihm nach einer Linkskurve ein rasant fahrendes Fahrzeug teilweise auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Er wich reflexartig nach rechts aus, um eine Kollision zu vermeiden. Er verlor die Kontrolle und schleuderte von der Straße frontal gegen eine Holzscheune. Sein BMW wurde dabei sehr stark beschädigt, die Insassen blieben unverletzt. Laut der Insassen im BMW handelte es sich bei dem entgegenkommenden Fahrzeug um eine silberne Limousine. Der BMW musste abgeschleppt werden. An der Scheune wurde die Holzverkleidung sowie eine Betonstütze beschädigt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

