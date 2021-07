Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Handbremse nicht angezogen - Auto rollt gegen zwei Fahrzeuge

Freiburg (ots)

Nach dem Parken in der Oberen Dorfstraße vergaß am Samstag, 17.07.2021, gegen 14.30 Uhr, eine 22 Jahre alte Frau die Handbrems an ihrem VW Polo anzuziehen und einen Gang einzulegen. Aufgrund der leichten Steigung setzte sich der Polo in Bewegung und rollte in zwei ordnungsgemäß geparkten Autos. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Personen wurden keine verletzt.

