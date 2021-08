Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht, Skoda beschädigt

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (02.08.2021) in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr wurde auf dem Püsselbürener Damm 335, dem dortigen Parkplatz des Aldi-Marktes, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein geparkter, grauer Skoda Karoq hinten an der rechten Seite beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. .

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell