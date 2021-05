Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0369 --Verdächtiges Paket im Rathaus, verdächtiger Brief bei der FDP--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt, Marterburg Zeit: 18.05.21, 09.40 Uhr, 10.40 Uhr

Ein verdächtiges Paket im Bremer Rathaus und ein verdächtiger Brief bei der FDP haben am Dienstagvormittag in der Innenstadt größere Einsätze von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Das Paket wurde mit der Post zugestellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathausgebäude wurden zunächst vorsorglich evakuiert. Das Paket wurde von Spezialisten der Bundespolizei und der Feuerwehr untersucht, der Inhalt war ungefährlich. Im Briefkasten der Landesgeschäftsstelle der FDP wurde am Vormittag ein verdächtiger Brief mit einer pulverartigen Substanz entdeckt. Auch hier ergab die Überprüfung, dass es sich beim Inhalt um eine nicht gefährliche Substanz handelte. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Sonderkommission Spielplatz prüft zudem, ob es einen Zusammenhang zu vorherigen Briefsendungen gibt.

