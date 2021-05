POL-HB: Nr.: 0368 --Unbekannte legen Hindernisse auf Straßenbahnschienen

Polizei Bremen

Unbekannte legen Hindernisse auf Straßenbahnschienen

Ort: Bremen-Osterholz, OT Blockdiek, Erkelenzer Straße Zeit: 17.05.21, 23.15 Uhr

Unbekannte platzierten in der Nacht von Montag auf Dienstag Baumstämme auf Schienen im Ortsteil Blockdiek. Ein Straßenbahnfahrer entdeckte die Hindernisse gerade noch rechtzeitig. Die Polizei verstärkt ihre Präsenz und sucht nach Zeugen.

Der Fahrer der Linie 1 fuhr gegen 23.15 Uhr von der Haltestelle Erkelenzer Straße in Richtung Kurt-Huber-Straße. Nach etwa 100 Metern entdeckte er mehrere Holzstämme im Gleisbett und bremste die Bahn ab. Der 61-Jährige legte die Hindernisse zur Seite und alarmierte die Polizei. Bereits vergangene Woche, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, verstellten Unbekannte im selben Teilstück eine Weiche und legten Holzscheite auf die Schienen. Hierbei wurde eine Straßenbahn beim Überfahren der Hindernisse leicht beschädigt. Die Polizei forciert die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr und ist verstärkt im Ortsteil im Einsatz. Hinweise auf die Täter nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt: Das Auflegen von Gegenständen auf Schienen stellt eine schwere Straftat dar und ist höchst gefährlich. Überfährt eine Bahn das Hindernis, kann es zu einem unkontrollierten Geschoss werden und umstehende Personen verletzen. Im Extremfall kann ein Zug sogar entgleisen.

