Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Badenweiler: Zeugenaufruf - Hanfpalme ausgegraben und mitgenommen

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 29.05.2021 kam es gegen Mitternacht in der Friedrichstraße in Badenweiler zu einem ungewöhnlichen Diebstahl.

Eine Zeugin konnte beobachten, wie 3 junge Männer eine 2,5m große Palme am Fahrbahnrand der Friedrichstraße ausgruben, diese in ein Fahrzeug einluden und anschließend in Richtung Ortsmitte davonfuhren. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen silbergrauen Kombi, ähnlich VW Passat oder T-Modell von Daimler gehandelt haben.

Durch den Diebstahl der Hanfpalme entstand der Gemeinde Badenweiler ein Schaden in Höhe von ca. 450EUR.

Gesucht werden nun weitere Zeugen, die den Diebstahl der Palme ebenfalls beobachtet haben oder Angaben zu den Personen oder dem Fahrzeug geben können.

Das Polizeirevier Müllheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07631 1788-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell