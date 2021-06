Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfallflucht in der Fürstbischof-Galura-Straße

Freiburg (ots)

Am Montag, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr, wurde ein geparkter 3er BMW, der in der Fürst-Bischof-Galura-Straße in Höhe der Hausnummer 1 geparkt war, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. An dem BMW befanden sich weiße Lackantragungen des flüchtigen Unfallverursachers. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen unter der Telefonnummer 07641/582-0 entgegen.

