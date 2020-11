Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Küchenbrand konnte schnell gelöscht werden

DortmundDortmund (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in die Aldinghofer Straße in Hörde alarmiert. Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte im Wohnhaus Feuerschein im Bereich der Küche erkennen.

Die Mieterin der Wohnung, welche sich laut Alarmierung noch im Wohnhaus aufhalten sollte, wurde inzwischen von ihrem Ehemann aus dem Haus in Sicherheit geführt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer wurde schnell von einem Trupp mittels Strahlrohr unter Kontrolle gebracht. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde das Wohnhaus mit einem Lüfter belüftet und ein weiterer Trupp kontrollierte die Räume im Obergeschoss.

Die Feuerwehr war mit 56 Einsatzkräften der Feuerwache 1 (Mitte), der Feuerwache 4 (Hörde), des Löschzug 13 (Berghofen) der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle.

