FW-DO: Küchenbrand in einer Wohnung

DortmundDortmund (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag brannte es gegen 14:30 Uhr in einer Wohnung in der Kautskystraße in Scharnhorst.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren durch die Fenster der betroffenen Wohnung Feuer und Rauch deutlich erkennbar. Weiterhin war durch die geöffnete Wohnungseingangstür der obere Treppenraum stark verraucht. Zum Glück waren zum Brandausbruch keine Bewohner in der betroffenen Wohnung. Nach Aufforderung der Feuerwehr verließen die anwesenden Nachbarn den Treppenraum und verschlossen wieder ihre Wohnungseingangstüren.

Durch einen Trupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr wurde das Feuer, welches sich schon auf die gesamte Küche ausgedehnt hatte, abgelöscht. Später wurden mit einem Lüfter der Treppenraum und die betroffene Wohnung gelüftet.

Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst kurzfristig betreut, es wurde aber keine Person verletzt.

Es waren 38 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 6 (Scharnhorst) 3 (Neuasslen) und 2 (Eving) sowie und von der Freiwilligen Feuerwehr der Löschzug 26 (Lanstrop) und der Rettungsdienst an der Einsatzstelle.

