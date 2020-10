FW-DO: Feuer in einem Imbiss

Feuerwehr Dortmund

Am Mittwochmorgen gegen 05:53 wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude am Körner Hellweg gerufen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte trafen vor dem Ladenlokal eine männliche Person an, die sich vorher selbständig aus dem brennenden Geschäft gerettet hatte.

In dem Laden war von außen Feuerschein wahrnehmbar. Der Mann wurde umgehend vom Rettungsdienst behandelt und anschließend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung einem Krankenhaus zugeführt.

Die Feuerwehr setzte sofort die Besatzung eines Löschfahrzeuges zur Brandbekämpfung ein, so dass eine Brandausbreitung auf das übrige Gebäude verhindert werden konnte. Zeitgleich kontrollierten weitere Kräfte die über dem Geschäft liegenden Geschosse und die angrenzenden Gebäude, ohne dabei weitere Schäden festzustellen.

Im Verlaufe des Einsatzes führten die Brandschützer noch drei weibliche Personen aus dem Gebäude und übergab sie ebenfalls zur Versorgung und Betreuung dem Rettungsdienst. Sie konnten aber nach eingehender Untersuchung durch einen Notarzt später wieder zurück in ihre Wohnungen.

Die Feuerwehr stellte an dem Gebäude die Strom- und Gasversorgung ab. Weil direkt vor dem Gebäude die Stromleitungen der Stadtbahn verlaufen, musste auch hier die Stromversorgung unterbrochen werden, damit beim Aufstellen der Drehleiter die Besatzung nicht gefährdet wurde. Dadurch kam es im Bereich der Stadtbahn zu Störungen im Betriebsablauf.

Insgesamt setzte die Feuerwehr 40 Einsatzkräfte und 15 Fahrzeuge ein.

