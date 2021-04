Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Firmentransportern

Wittlich (ots)

In der Nacht vom 20.04.21 auf den 21.04.2021 kam es im Prümer Stadtteil Weinsfeld sowie in Lünebach zu Diebstählen aus Firmentransportern. Bislang unbekannte Täter brachen die Hecktüren der Fahrzeuge auf und entwendeten die darin gelagerten Elektrowerkzeuge. Der Wert der Werkzeuge liegt derzeitigen Erkenntnissen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel.: 06571/95000.

