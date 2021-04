Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Hillesheim (ots)

Am 22.04.2021 gegen 13:30 Uhr hatte eine 81-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Gerolstein ihr Fahrzeug, einen Personenkraftwagen auf dem Parkplatzgelände des LIDL-Marktes in der Kölner Straße in Hillesheim ordnungsgemäß abgestellt.

Als sie nach Erledigung ihrer Besorgungen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der vorderen rechten Seite ihres Fahrzeuges im Bereich der Stoßstange fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken neben dem Fahrzeug der Geschädigten mit diesem kollidierte und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten.

