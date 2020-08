Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Bulk-Carrier läuft auf der Weser auf Grund

Brake (ots)

Am Donnerstag, 27.08.2020, lief ein unter der Flagge von Portugal fahrender Bulk-Carrier gegen 21:55 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf der Weser, in Höhe der Ortschaft Sandstedt, auf dem ostwärtigen Ufer auf Grund und kam dort fest. Zum Zeitpunkt des Festkommens befanden sich zwei Lotsen an Bord. Versuche das Fahrzeug mit Hilfe von Schleppern wieder frei zu bekommen, schlugen aufgrund der ablaufenden Tide fehl. Nach bisherigen Erkenntnisstand ist es zu keiner Beschädigung des Rumpfes gekommen, Betriebsstoffe sind nicht ausgelaufen und Personen an Bord wurden nicht verletzt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ist das Fahrzeug am Donnerstag gegen 19:00 Uhr mit einer Stahlladung aus dem Bremer Hafen ausgelaufen. Ziel der Reise soll ein Hafen in den USA sein. Die Wasserschutzpolizei in Brake hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein nächster Versuch das Fahrzeug freizuschleppen, soll mit dem nächsten Hochwasser in den Vormittagsstunden am 28.08.2020 vorgenommen werden.

