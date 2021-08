Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., brennender Pkw auf der Gantenstraße

Steinfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.08.2021) wurde die Feuerwehr gegen 03.15 Uhr von einem brennenden Pkw in der Gantenstraße in Kenntnis gesetzt. Vor Ort fanden die Feuerwehrleute einen brennenden VW Golf Variant vor, der in Höhe der Hausnummer 21 auf einem von drei freien Parkplätzen stand. Der Motorraum stand in Vollbrand. Das Feuer hatte auf eine nahestehende Hecke übergegriffen. Auch hier brannten bereits einige Sträucher. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden an der Hecke beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1000 Euro. Ermittlungen beim Halter ergaben, dass das Fahrzeug gegen 20.00 Uhr am Mittwochabend auf dem Parkplatz abgestellt worden war. Warum das Fahrzeug gebrannt hat, ist Gegenstand der noch durchzuführenden Ermittlungen.

