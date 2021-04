Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nicht ohne Versicherungskennzeichen!

Kaiserslautern (ots)

Weil er kein Versicherungskennzeichen hatte, ist ein E-Scooter am Mittwochnachmittag einer Polizeistreife in der Mannheimer Straße aufgefallen. Die Beamten stoppten den Fahrer, um ihn zu kontrollieren. Dabei gab der 38-Jährige zu, dass er für den Roller keine Versicherung abgeschlossen hat. - Folglich hätte er nicht mit dem Gefährt am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Umgekehrt wird jetzt gegen den Mann wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz strafrechtlich ermittelt. |cri

