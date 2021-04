Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos geöffnet und Beute gemacht

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Lindenhofstraße in ein Auto eingedrungen. Wie der Benutzer des VW Passat anzeigte, wurden aus dem Innenraum der Fahrzeugschein sowie zwei kleine Taschenmesser gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr.

Der 53-jährige Mann war sich sicher, dass er den Pkw am Dienstag nach dem Abstellen verschlossen hatte; am nächsten Morgen fand er den Wagen aber unverschlossen vor. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Ganz ähnlich ging es bereits vor drei Wochen einer Anwohnerin der Haselstraße. Auch ihr wurde über Nacht etwas aus dem Auto gestohlen - und auch sie war sich sicher, den Wagen abends verschlossen abgestellt zu haben, morgens war die Tür aber nur noch angelehnt. Die Täter nahmen die Handtasche der Frau mit, die auf dem Beifahrersitz lag.

Wie die 51-Jährige jetzt der Polizei meldete, haben die Diebe ihre Beute schon mehrfach genutzt: Mit der gestohlenen EC-Karte wurden in den vergangenen drei Wochen mehrmals an Zigarettenautomaten Tabakwaren gezogen und bezahlt. - Die Frau entdeckte am Dienstag die Abbuchungen auf ihren Kontoauszügen und meldete sie der Polizei. Zusätzlich zum Diebstahl ermittelt die Polizei deshalb jetzt auch wegen Betrugs. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell