POL-PPWP: Unfallflucht mit Auto oder Einkaufswagen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Möglicherweise mit einem Auto oder mit einem Einkaufswagen hat ein Unbekannter am Donnerstag auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Pariser Straße einen Pkw beschädigt.

Den Schaden an ihrem Wagen bemerkte die Fahrzeughalterin kurz vor 14 Uhr. Vermutlich war beim Ein- oder Ausparken ein Fahrzeug an der rechten Seite ihres Autos entlanggeschrammt. Allerdings ist auch nicht auszuschließen, dass der Schaden mit einem Einkaufswagen verursacht wurde. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat etwas gesehen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

