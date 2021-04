Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Pkw kommt ins Schleudern

Kaiserslautern (ots)

In der Lauterstraße ist in der Nacht zum Donnerstag ein Pkw ins Schleudern geraten und in eine Schutzplanke gekracht. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Kurz nach 23 Uhr fuhr der Mann auf der Lauterstraße stadteinwärts. Im Bereich der Gartenschau verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen kam ins Schleudern. Mit seinem Pkw krachte der 26-Jährige in eine Schutzplanke, beschädigte einen dahinterstehenden Zaun und einen Verkehrsspiegel. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei nahm den Unfall auf. Die Beamten werfen dem Mann vor, mit unangepasster Geschwindigkeit gefahren zu sein. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell