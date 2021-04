Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schützen Sie sich vor Fahrraddiebstahl!

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Zweiräder sind nicht nur bei vielen Bürgern das Fortbewegungsmittel erster Wahl, sie sind leider auch bei Langfingern sehr beliebt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten sein Fahrrad gegen Diebstahl zu sichern.

Schließen Sie Ihr Fahrrad immer und überall ab, auch wenn Sie zum Beispiel "nur mal eine Minute" zum Bäcker gehen. Stellen Sie Ihr Fahrrad möglichst an belebten, gut einsehbaren Orten ab, um Dieben den Vorteil der Heimlichkeit zu nehmen. Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen einem abgeschlossenen und einem angeschlossenen Fahrrad! Das beste Schloss kann nutzlos sein, wenn sich das Rad einfach wegtragen lässt. Schließen Sie deshalb Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem fest verankerten Gegenstand an (z.B. Fahrradständer, Laternenpfahl). Nutzen sie stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser aus gehärtetem Stahl.

Achten Sie beim Kauf eines Fahrradschlosses auf Qualität. Günstige Schnäppchen können sich rächen. Hilfe bei der Suche nach einem guten Schloss bietet der Verband der Schadensversicherer (VdS). Auf der Website des Verbands unter www.vds-home.de finden Interessierte in der Rubrik "Einbruch & Diebstahl" eine Übersicht über VdS-getestete und zertifizierte Zweiradschlösser. Informieren Sie sich auch über technische Möglichkeiten, wie GPS-Tracking. Achten Sie darauf, teure Anbauteile abzunehmen oder einzeln zu sichern! Bei Elektrorädern möglichst den Akku mitnehmen oder mit zusätzlichem Schloss sichern. Herkömmliche Akku-Schlösser, die an den Elektrofahrrädern vorhanden sind, reichen kaum aus.

Notieren Sie Rahmennummer, Marke und Typ Ihres Fahrrades in einem Fahrradpass und legen Sie ein Foto des Fahrrades dazu oder benutzen Sie hierzu die digitale und kostenlose Fahrradpass-App - siehe auch unter https://s.rlp.de/iAyO8 .

Weitere Hinweise zum Schutz Ihres Fahrrades finden Sie auch unter https://s.rlp.de/v52YU. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell