Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Trickdiebstahl

Stadecken-ElsheimStadecken-Elsheim (ots)

Dienstag, 17.11.2020, 15:00 Uhr bis 15:15 Uhr

Am Dienstagnachmittag wird ein 65-Jähriger auf einem Parkplatz in Stadecken-Elsheim von einem Mann angesprochen, der sich als taubstumm ausgibt und Spenden sammelt. Der 65-Jährige spendet 20 Euro und gibt seinen Namen und Wohnort an. Als er vier 5-Euro-Scheine aus seinem Geldbeutel herausholt, legt der Mann sein Klemmbrett etwas über den Geldbeutel und zieht einen 50-Euro-Schein heraus. Dies fällt dem 65-Jährigen auf; er nimmt sich sein Geld zurück und spricht den Mann laut und deutlich darauf an, sodass auch weitere Zeugen darauf aufmerksam werden. Daraufhin verlässt der Mann den Parkplatz, steigt in einen dunklen BMW und fährt weg.

Personenbeschreibung:

- männlich - 170 bis 175 cm - dunkle haare - schlank - dunkler Teint - ca. 25 Jahre

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell