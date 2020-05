Polizei Hagen

POL-HA: Diebe verstecken Beute unter Kleidung und in Tasche

Hagen (ots)

Am Montag, 18.05.2020, beobachtete ein Ladendetektiv (42) gegen 17:00 Uhr zwei Personen in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt. Zunächst steckten sie mehrere Artikel in eine große Tasche, mit der sie anschließend eine Umkleidekabine aufsuchten. Von hier gingen sie kurze Zeit später zum Ausgang und verließen das Geschäft. Der Detektiv stellte die 20-Jährigen und rief die Polizei. Die Beamten fanden nicht nur in der Tasche des Pärchens Diebesgut aus verschiedenen Läden auf. Auch unter ihrer Kleidung trugen beide Hagener gestohlene T-Shirts, Hosen und Unterwäsche. Nachdem ein Hausverbot ausgesprochen wurde, konnten die Diebe nach einer Personalienfeststellung entlassen werden. Die Polizisten ermittelten, aus welchen Geschäften die Beute stammte und gaben sie zurück.

