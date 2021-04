Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger lösen Unfall aus - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch ist es in der Ludwigstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 31-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Mainzer Straße unterwegs.

An der Ampel zur Einmündung in die Salzstraße rannten zwei Jugendliche über die stadteinwärts führende Fahrbahn, obwohl die Fußgängerampel für sie "Rot" zeigte. Auf der Mittelinsel stoppten sie abrupt. Die Autofahrerin rechnete aber damit, dass die Jugendlichen weiterrennen. Obwohl sie "Grün" hatte, bremst sie stark ab, um einen Unfall zu vermeiden. Das erkannte ein nachfolgender Pkw-Fahrer zu spät. Der 18-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig hinter dem Wagen der Frau anhalten. Es kam zum Zusammenstoß.

Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

Die beiden Jugendlichen verließen die Unfallstelle in Richtung Salzstraße. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |mhm

