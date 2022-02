Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Wohnungseinbruch in der Akener Straße

Erwitte (ots)

Am Mittwoch (2. Februar 2022) wurde zwischen 13.30 Uhr und 19 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses an der Akener Straße aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen machten die Einbrecher keine Beute. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

