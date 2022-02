Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Genug für einen Abend

Soest (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte einen 34-jährigen Mann aus Warstein, als dieser am Mittwochabend (2. Februar 2022), um 19.12 Uhr, mit seinem Fahrrad von einem Grundstück am Steingraben wild schimpfend herausfuhr und Bedrohungen in Richtung des Hauses ausstieß. Später stellte sich heraus, dass er dort u.a. auch noch eine Sachbeschädigung begangen hatte. Als die Streifenwagenbesatzung den Mann ansprach, fuhr er mit seinem Fahrrad in Richtung Steingaben/Nöttenstraße davon. Kurz darauf hörten die Beamten einen Knall. Der 34-Jährige war dort vor einen Bus gefahren und wollte sich leicht verletzt bei Eintreffen der Polizeibeamten mit seinem Rad vom Unfallort entfernen. Sie legten ihn Handfesseln an, als er sich trotz weiterer Ansprache und Festhaltens wieder losreißen und weiterfahren wollte. Da der Warsteiner mit 1,76 Promille zumindest unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten ihn die Beamten auf die Wache. In einer mitgeführten Tasche befand sich zudem noch ein Rotationslaser der Firma "HILTI", für welches er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte und Betäubungsmittel. Diese wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Der zum Rotationslaser gehörige Koffer konnte durch die Polizei in der "Gräfte" aufgefunden werden. Auf der Polizeiwache ging es dann mit Bedrohungen und Beleidigungen gegen die Beamten weiter. Zu guter Letzt ließ er auch noch verbotenes "rechtes Gedankengut" von sich. Das Verhaltes des Warsteiners zieht mehrere Anzeigen nach sich, für die er sich später vor Gericht verantworten werden muss. Zeugen, die Angaben zu dem sichergestellten Rotationslaser machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

