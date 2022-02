Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Rotlicht übersehen - Eine Leichtverletzte und 9.000 Euro Sachschaden

Soest (ots)

Eine Leichtverletzte und circa 9.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer "Rotlichtfahrt" am Dienstag (1. Januar 2022), gegen 15.20 Uhr, auf der B475/ L856/ Autobahnabfahrt A44. Zuvor befuhr eine 34-jährige Warsteinerin mit ihrem Wagen die B475 in Richtung Möhnesee. An der Kreuzung B475/ L856/ Autobahnabfahrt A44 missachtet sie nach einer Zeugenaussage das Rotlicht der dortigen Ampel und querte den Einmündungsbereich zur Autobahnausfahrt. Ein 20-jähriger Soester fuhr zu diesem Zeitpunkt von der A44 ab und wollte bei "grün" auf die L856 in Richtung B475 seine Fahrt fortsetzen. Durch den folgenden Zusammenstoß im Einmündungsbereich mit der 34-Jährigen, wurde diese leicht verletzt. (reh)

