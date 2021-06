Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf Königsberger Allee

Recklinghausen (ots)

Auf der Königsberger Allee sind am Dienstagmittag zwei Autofahrerinnen zusammengestoßen. Beide Frauen wurden dabei verletzt. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Dorsten wollte, in der Nähe der A31, nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei stieß sie mit einer entgegenkommenden 50-jährigen Autofahrerin aus Borken zusammen, die auf der Königsberger Allee in Richtung Dorsten-Hardt unterwegs war. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Die Frau aus Borken kam mit leichten Verletzungen davon, sie wurde vor Ort medizinisch behandelt. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 8.500 Euro geschätzt.

