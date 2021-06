Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Autos durch Feuer beschädigt - Verdacht der Brandstiftung

Recklinghausen (ots)

An der Bergstraße (Drewer) kam es in der Nacht zu Mittwoch (ca. 03.15 Uhr) zu einem Brand an einem geparkten Auto. Der Brandort liegt zwischen der Herzlia- Allee und der Lassallestraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein zweites daneben stehendes Auto wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls leicht beschädigt. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Das in Brand gesetzte Auto wurde sichergestellt. Das Fachkommissariat für Brandermittlungen hat die Arbeit aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich beim zuständigen Fachkommissariat zu melden (08000 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell