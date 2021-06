Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfall mit E-Scooter - 19-Jähriger leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Stimbergstraße ist am Dienstagabend ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Oer-Erkenschwick verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 19-Jährige gegen 20 Uhr mit dem E-Roller über einen Zebrastreifen. Zur gleichen Zeit kam ein 74-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick aus dem Kreisverkehr in Richtung Stimbergstraße gefahren. Am Zebrastreifen kam es dann zum Zusammenstoß. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt, einen Rettungswagen lehnte er ab. Wie sich heraustellte, war der E-Scooter nicht versichert. Deshalb bekam der 19-Jährige eine Anzeige. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

