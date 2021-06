Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rollerfahrer stürzt - Autofahrer fährt davon

Recklinghausen (ots)

Nach einer Unfallflucht mit einem Verletzten sucht die Polizei einen Autofahrer, der am Dienstagabend auf der Victorstraße unterwegs war - vermutlich mit einem schwarzen VW Polo. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 46-jähriger Rollerfahrer aus Waltrop gegen 21.20 Uhr auf der Victorstraße Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Gleizeitig kam ein Autofahrer aus der Maxstraße gefahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Rollerfahrer stark abbremsen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Autofahrer blieb kurz stehen, sprach auch kurz mit einem Unfallzeugen und fuhr dann in Richtung Hauptbahnhof weg, ohne sich zu kümmern. Der 46-jährige Rollerfahrer wurde bei dem Unfall verletzt - er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Autofahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, schlankes Gesicht, bekleidet mit einem roten T-Shirt. Er war in einem dunklen Kleinwagen unterwegs, vermutlich ein schwarzer VW Polo. Das Kennzeichen ist unbekannt. Der Fahrer selbst oder wer Hinweise zu dem Fahrer hat, wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden.

