Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auto in Brand gesetzt - Polizei sucht weitere Zeugen

Recklinghausen (ots)

Im Beckedal setzte ein bislang unbekannter Täter am Dienstag (23 Uhr) ein Auto in Brand. Der Frontbereich ist komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr war ebenfalls eingesetzt und löschte das Feuer. Mehrere Zeugen sahen zur Tatzeit einen Mann in Richtung Mönchenort flüchten. Er kann wie folgt beschrieben werden: schlanke Statur, etwa 1,75m groß, ca. 17 - 20 Jahre alt,trug einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder der beschriebenen Person machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell